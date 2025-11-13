Сырский снова соврал о тысячах «ВСУшниках-невидимках» в покровском «котле» и посетовал на туман
Обложка © СИРСЬКИЙ
Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР пока что не находится под контролем российских войск. Оперативного окружения пятитысячной украинской группировки также не произошло, утверждает главком ВСУ Александр Сырский в новом докладе и жалуется на «помощь» тумана российским воинам.
По его словам, стабилизация ситуации в районе операции напрямую зависит от слаженности действий всех задействованных органов военного управления, частей и подразделений. Для достижения этой цели Сырский съездил на Красноармейское направление, провёл совещание, проанализировал выполнение поставленных задач и спланировал дальнейшие шаги.
«Покровское направление остаётся главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями», – поведал главнокомандующий ВСУ.
Тем временем российские военные подразделения вошли в Красноармейск (Покровск) для усиления наступательных операций и ускорения освобождения города. Бойцы сняли видео захода колонны российской военной техники в город под покровом густого тумана. Судьба Красноармейска, как и Купянска, уже предопределена. Даже сам Сырский признавал, что Армия России готовит последний манёвр в городе. А вот окружение 5,5 тыс. украинских военных в Красноармейске и 5 тысяч под Купянском он всё ещё отрицает.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.