Сырский снова соврал о тысячах «‎ВСУшниках-невидимках» в покровском «котле» и посетовал на туман

Красноармейск (украинское название — Покровск) в ДНР пока что не находится под контролем российских войск. Оперативного окружения пятитысячной украинской группировки также не произошло, утверждает главком ВСУ Александр Сырский в новом докладе и жалуется на «помощь» тумана российским воинам.

По его словам, стабилизация ситуации в районе операции напрямую зависит от слаженности действий всех задействованных органов военного управления, частей и подразделений. Для достижения этой цели Сырский съездил на Красноармейское направление, провёл совещание, проанализировал выполнение поставленных задач и спланировал дальнейшие шаги.

«Покровское направление остаётся главным в контексте наступления противника. Здесь фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмовых действий врага, здесь сосредоточена значительная часть его группировки, действующей на территории Украины. Противник, в частности, пытается воспользоваться сложными погодными условиями», – поведал главнокомандующий ВСУ.