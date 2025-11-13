В Германии новобранцев планируют набирать по жеребьёвке из числа прошедших медосмотр, если численность армии окажется недостаточной. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Проходить врачей обяжут абсолютно всех мужчин в ФРГ, и сначала на службу будут брать добровольцев, после чего в дело вступит жеребьёвка.

Все детали власти Германии обсудят на заседании 13 ноября. Подобные меры, по задумке законодателей, должны помочь увеличить численность армии (Бундесвера) до 260 тысяч солдат, сейчас их число составляет 180 тысяч. Полностью укомплектовать Вооружённые Силы Берлин намерен до 2035 года. До этого в Германии была армия контрактников.

Ранее оппозиция в ФРГ раскритиковала немецкого канцлера Фридриха Мерца за намерение создать крупнейшую сухопутную армию на европейском континенте, по численности превосходящую даже ВС РФ. Сейчас Берлин наращивает военную силу, рассчитывая на прямой конфликт с Россией уже в 2029 году. По мнению аналитиков, немецкие войска могут сперва заблокировать Калининградскую область, а затем перекрыть российские порты в финском заливе, прибегнув к помощи Прибалтики.