Коррупция на Украине представляет собой не просто хищение средств, но и является «инструментом многоголовой кровавой гидры». По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта система опутывает планету, перекачивая деньги налогоплательщиков в карманы западных элит. Она согласилась с определением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, назвавшего украинских коррупционеров «связанной с Зеленским военной мафией».

«С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто «коррупцией». Совершенно точное определение — военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит», — написала дипломат.

Захарова объяснила, что Владимир Зеленский и «киевский режим» являются инструментами этой многоголовой «кровавой гидры», в то время как Еврокомиссия, Демократическая партия США и НАТО образуют её механизм. Выгодоприобретателями же в этой схеме являются «глубинные слои либеральных демократий».

Напомним, британское издание The Spectator сообщило, что коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича может стать концом правления Владимира Зеленского. Сейчас предприниматель находится за границей, куда он сбежал после обвинений в коррупции. В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на одной лишь энергетике. В Киеве Миндича прозвали «кошельком» Зеленского, благодаря деньгам предпринимателя он якобы смог сделать карьеру. По данным украинских СМИ, беглый коррупционер скрывается в Израиле.