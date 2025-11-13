Россия и США
Пашинян отчитал спикера парламента и вышел из зала, хлопнув крышкой ноутбука

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отчитал спикера парламента страны Алена Симоняна, поскольку на обсуждение бюджета почти никто не пришёл. Об этом сообщает армянское издание 24News.

Пашинян злится. Видео © 24News

На видео армянский премьер сидит и раздражённо озирается по сторонам. Спустя пару секунд его нервы не выдерживают и он начинает высказывать всё Симоняну, указывая, что сам он уже на месте, а зал всё ещё полупустой, хотя тема заседания довольно важная — обсуждение бюджета на 2026 год.

В итоге Пашинян захлопнул ноутбук, убрал его в портфель и вышел из зала, а за ним последовал Симонян.

Обсуждение бюджета на 2026 год пришлось отложить на 20 минут.

Пашинян объявил, что в Армении больше не будет коньяка

Вероятно, этот 20-минутный перерыв Пашинян мог провести с пользой и записать ещё одно замечательное музыкальное видео. В прошлом месяце он опубликовал ролик с осенней грустью под песню Земфиры*, а в начале ноября подсел на Макана.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

