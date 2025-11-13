Два дошкольника получили серьёзные травмы в игровой комнате в Челябинске

Шестилетняя девочка получила серьёзную травму лица в одной из челябинских игровых комнат. Вместо извинений администрация выдала её родителям сертификат на две тысячи рублей, сообщает Ural Mash со слов матери пострадавшей.

По словам женщины, её дочь играла в детской зоне на улице Доватора, когда её случайно толкнули на качелях. Ребёнок ударился о деревянную конструкцию и распорол щеку насквозь, после чего семья срочно поехала в больницу зашивать рану. Сотрудники площадки первоначально обещали, что руководство свяжется с родителями, но звонка так и не последовало.[

Когда мать девочки сама обратилась в игровую, ей заявили, что парк развлечений к травме отношения не имеет и у них «всё безопасно». В качестве компенсации семье выдали сертификат на 2000 рублей. Следственный комитет региона возбудил два уголовных дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет 74.ru. По части 2 статьи 238 УК РФ виновным грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.

Портал отмечает, что инцидент произошёл в игровой комнате «Василисины сказки» на улице Доватора в Челябинске. В сентябре в этой же студии четырёхлетний мальчик получил травму позвоночника, сорвавшись с детского скалодрома — под стенкой не было страховочных матов.