Финляндия может открыть часть КПП на границе с Россией

Финские власти подумывают об открытии границ с Россией, но не на всех пунктах пропуска, а лишь на участках с высоким трафиком движения. Об этом заявил руководитель подразделения пограничной безопасности погранохраны Финляндии Юсси Напола в беседе с телеканалом Yle.

«Следует учитывать, какая потребность в пересечении границы существует в разных частях восточной границы… Мы бы оценили объём трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы», — пояснил он.

По его словам, частота пересечения границы между странами снизилась в период и после пандемии, затем на трафик повлияли визовые ограничения и санкции, а значит восстановить былое сообщение будет трудно, что вызывает вопросы о целесообразности открытия всех КПП.

Напомним, граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей ещё в 2023 году. При этом туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян. Раньше российские путешественники составляли значительную часть посетителей региона. Сами финны устраивают автопробеги в поддержку открытия границ с РФ.