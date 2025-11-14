Сикорский считает, что Украина в отличие от России может воевать ещё три года

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина способна вести боевые действия ещё три года, в отличие от России. Такое мнение он высказал в эфире британского подкаста The Rest Is Politics.

Польский министр утверждает, что у Киева достаточно ресурсов для продолжения конфликта, тогда как Россия «показывает себя не с лучшей стороны». При этом Сикорский призвал ЕС активнее участвовать в подготовке мирного урегулирования и выразил надежду на продолжение американской помощи, включая разведданные.

«Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны», — рассказал глава польской дипломатии.