13 ноября, 21:00

Сикорский считает, что Украина в отличие от России может воевать ещё три года

Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / EPA / Rafal Guz

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина способна вести боевые действия ещё три года, в отличие от России. Такое мнение он высказал в эфире британского подкаста The Rest Is Politics.

Польский министр утверждает, что у Киева достаточно ресурсов для продолжения конфликта, тогда как Россия «показывает себя не с лучшей стороны». При этом Сикорский призвал ЕС активнее участвовать в подготовке мирного урегулирования и выразил надежду на продолжение американской помощи, включая разведданные.

«Конечно, Польша оплачивает терминалы Starlink, боеприпасы для американского оружия, предназначенного для противовоздушной обороны и дальних ударов, также важны», рассказал глава польской дипломатии.

Тем временем западные СМИ пророчат Украине самую тяжёлую зиму с начала специальной военной операции. В статье издания выделяются три ключевые проблемы: финансовая, военная и энергетическая. Сам Владимир Зеленский при этом заявил, что западные партнёры давят на него по поводу увеличения объёмов мобилизации в ВСУ.

