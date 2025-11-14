Би-би-си извинились, но не хотят платить Трампу за фильм с поддельными кадрами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Британская телерадиокорпорация Би-би-си извинилась перед президентом США Дональдом Трампом за документальный фильм с поддельными кадрами его выступления. Глава совета директоров Самир Шах отправил личное письмо в Белый дом, сообщает CNN.
«Шах дал ясно понять президенту Трампу, что он и корпорация приносят извинения за редактирование речи президента от 6 января 2021 года, которая была показана в программе», — говорится в статье.
В Би-би-си отметили, что не планируют повторно показывать этот фильм на своих платформах. Однако они не согласны с идеей подачи иска о клевете на сумму один миллиард долларов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала Би-би-си фейковым СМИ за искажение речи Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Скандал из-за фальсификации привёл к отставке генерального директора Би-би-си Тима Дэйви, а также главы новостного вещания Деборы Тернесс. Дональд Трамп положительно отозвался о новостях об уходе руководства корпорации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.