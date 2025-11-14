Около 4000 резервистов призовут для защиты критически важных объектов РФ

Для защиты жизненно важных объектов — от электростанций до нефтеперерабатывающих комплексов — по всей стране планируется привлечь около четырех тысяч человек из числа резервистов. Такие данные приводит Mash.

Первые добровольческие формирования уже начали создавать на базе БАРС, и на данный момент они сформированы в Ленинградской и Нижегородской областях. Сообщается, что резервисты пройдут краткосрочную подготовку и будут прикреплены к своим регионам, действуя в составе трёхсторонних мобильных команд: водитель, пулемётчик и старший, координирующий работу с локаторами. Планируется, что основную массу этих групп составят ветераны МВД и Росгвардии.

Эти группы будут оснащены современным обмундированием и получат на вооружение надёжные пулемёты ПК, а также ДП-27 и ДПМ, которые, как подчеркивается, отлично подходят для поражения воздушных целей, летящих на малой высоте. Финансовое обеспечение установлено на уровне не менее 100 тысяч рублей ежемесячно, с учётом региональных надбавок и звания.