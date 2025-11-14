Армия России заняла вторую строчку в ежегодном мировом рейтинге по огневой мощи

Согласно новому рейтингу Global Firepower, российская армия заняла второе место среди сильнейших Вооружённых сил мира. Исследование оценивало 145 стран по 60 параметрам, включая численность войск, техническое оснащение и ресурсную базу, но сознательно исключало ядерные арсеналы. Об этом сообщает Business Insider.

Россия получила индекс боевой мощи 0.0788, разделив вторую позицию с Китаем, в то время как первое место осталось за США. При этом авторы рейтинга отмечают, что не учитывали значительный ядерный потенциал РФ, который мог бы дополнительно усилить её позиции.

Украина в этом же рейтинге заняла 20-е место с показателем 0.3755, при этом продемонстрировав высокие результаты по численности бойцов — 6-е место по действующим военным и 5-е по резервистам. Эксперты подчёркивают, что рейтинг даёт лишь общее представление о соотношении сил, поскольку многие военные данные засекречены.

В топ-10 рейтинга Индия расположилась на четвёртой позиции, а Южная Корея – на пятой. Великобритания заняла шестое место, Франция – седьмое. Далее следуют Япония, Турция и Италия, которая закрывает первую десятку. Вторая десятка рейтинга включает Бразилию, Пакистан, Индонезию, Германию, Израиль, Иран, Испанию, Австралию, Египет и Украину.