14 ноября, 12:04

Совет судей рассмотрел заявления об уходе Виктора Момотова и ещё 14 членов

Обложка © РИА Новости / Владимир Астапкович

Совет судей РФ на внеочередном заседании рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий 15 своих членов, в том числе Виктора Момотова — бывшего председателя совета, обвиняемого в связях с ОПГ и незаконном обогащении. Об этом сообщается на официальном сайте судейского сообщества.

Заявления поступили, в том числе от действующих и бывших членов Верховного и Конституционного судов.

  • Из Верховного суда: судья в отставке, бывший глава Совета судей Виктор Момотов и действующий судья Анатолий Першутов.
  • Из Конституционного суда: Николай Мельников и Лариса Красавчикова.
  • Из региональных судов: председатель Верховного суда Бурятии в отставке Альбина Кириллова, председатель Камчатского краевого суда в отставке Виталий Волгин, председатель Кировского облсуда в отставке Константин Егоров и председатель Верховного суда Адыгеи в отставке Байзет Шумен.
  • Из кассационных инстанций: бывшие председатели Сергей Минин и Василий Волошин, а также председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Фёдор Тимаев.
  • Также заявления подали заместитель председателя Хабаровского краевого суда Елена Унтевская, судья Краснодарского краевого суда в отставке Владимир Кисляк и судья Томского областного суда Андрей Гончаров.

Итоги рассмотрения заявлений не приводятся.

Зателепин избран новым секретарём Пленума Верховного суда РФ после отставки Момотова
Совет судей — это орган судейского сообщества, который представляет интересы судей, рассматривает вопросы судебной практики и кадровые вопросы. Он формируется из судей федеральных судов и судей субъектов РФ.

Напомним, что бывшего судью Виктора Момотова обвиняют в участии в организованной преступности, незаконном обогащении и создании коррупционных схем, в которые, по версии обвинения, была вовлечена даже его мать. Момотов отрицает все обвинения и заявляет, что судебный процесс разрушил его жизнь. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-судьи и его партнёров Андрея и Ивана Марченко активов на сумму не менее 9 миллиардов рублей, включая значительное количество недвижимости.

BannerImage
Никита Никонов
