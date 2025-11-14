Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над регионами России за три часа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В течение трёх часов, с 12:00 до 15:00 по московскому времени, дежурные подразделения ПВО провели успешную операцию по перехвату и уничтожению 10 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Курской, два — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.
А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
