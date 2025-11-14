Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 12:38

Силы ПВО сбили 10 украинских дронов над регионами России за три часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В течение трёх часов, с 12:00 до 15:00 по московскому времени, дежурные подразделения ПВО провели успешную операцию по перехвату и уничтожению 10 украинских БПЛА самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, четыре БПЛА были сбиты над Брянской областью, три — над Курской, два — над Республикой Крым и один — над Белгородской областью.

Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС
Глава «Росатома» рассказал о ночной атаке дронов ВСУ на Нововоронежскую АЭС

А минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 вражеских объектов. По данным Минобороны, 66 БПЛА сбили над Кубанью. Сильнее всего пострадал Новороссийск.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar