14 ноября, 13:52

Conversation: Коррупционный скандал случился в неподходящее время для Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Коррупционный скандал в энергетике разразился для Владимира Зеленского в крайне неблагоприятный момент. Об этом сообщает The Conversation.

Издание указало, что конфликт на тему взяточничества, потрясший страну, пришёлся на крайне неудачный момент для и без того ослабленного кабинета министров Незалежной, особенно учитывая его проявление в столь чувствительной для экономики энергетической отрасли.

Обозреватель также отметил, что разоблачения коррупционных схем в энергетическом секторе совпали по времени с неудачами украинской армии на фронте и ракетными ударами России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Зеленский поручил кабмину отчитываться перед Западом об итогах аудита всех госкомпаний

Коррупционная схема в украинской энергетике, по данным НАБУ, позволила вывести 100 миллионов долларов. Скандал грозит Киеву осложнениями в отношениях с западными инвесторами. Представители ведомства обнародовали фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Известно, что досмотр проводился у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, бизнесмена Тимура Миндича и в компании «Энергоатом». Главарь Незалежной, дистанцируясь от фигурантов, заявил о разрыве связей с предпринимателем Миндичем, прозванного «кошельком Владимира Зеленского». По его словам, у президента страны не может быть друзей.

Вероника Бакумченко
