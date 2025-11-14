Главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл рабочую встречу с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, в ходе которой поручил ей отчитываться перед западными партнёрами о ходе аудита в государственных компаниях. Данное решение было принято на фоне разрастающегося коррупционного скандала с участием бизнесмена Тимура Миндича, считающегося «кошельком» экс-комика.

«Поручил оперативно информировать ключевых партнёров Украины относительно результатов проверок и соответствующих решений», — написал Зеленский в социальных сетях.

На встрече также обсуждались предстоящие кадровые перестановки в правительстве, вызванные коррупционным скандалом в энергетической сфере. Зеленский подтвердил, что уже представлены кандидатуры на посты министров энергетики и юстиции, однако не раскрыл конкретных имён. Действующие руководители этих ведомств Герман Галущенко и Светлана Гринчук оказались вовлечены в коррупционный скандал и подали заявления об отставке.

Напомним, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура провели масштабную операцию «Мидас» по расследованию коррупционной схемы в энергоотрасли. В рамках дела были проведены обыски у Тимура Миндича, а также у отстранённого министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Речь идёт об откатах в энергетическом секторе страны на общую сумму около ста миллионов долларов. В настоящее время Миндич находится за границей.

Ранее сообщалось, что в США подвергли резкой критике руководство Украины на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере. Владимира Зеленского и Андрея Ермака охарактеризовали как ненадёжных партнёров для Соединённых Штатов, назвав их коррумпированными тиранами.