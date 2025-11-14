Планы Владимира Зеленского совершить очередную зарубежную поездку получили резкую оценку в Госдуме. Депутат Амир Хамитов от партии «Новые люди» в беседе с Life.ru высказал развёрнутую критику предполагаемой дипломатической инициативы украинского руководства, подвергнув сомнению её целесообразность и вероятные результаты.

Все эти суетливые телодвижения уже давно не вызывают ничего, кроме скуки. Ни один здравомыслящий человек не понимает, что в сегодняшней ситуации можно обсуждать с западными деятелями. Бесконечные скандалы, многие из которых случились на фоне вскрывшихся коррупционных схем и разворовывания спонсорских денег, помноженные на безнадёжное для Киева положение на фронте, не дают украинской верхушке никаких шансов на какое-либо укрепление позиций. Амир Хамитов Депутат Госдумы

Особое внимание депутат уделил изменению настроений в западных странах, где, по его оценке, нарастает разочарование в украинском проекте. Он подчеркнул, что прагматичные иностранные политики и предприниматели всё чаще задаются вопросом о целесообразности дальнейшей поддержки режима, неспособного продемонстрировать конкретные результаты и обеспечить прозрачность использования полученных ресурсов. Хамитов указал, что постоянные требования новых финансовых траншей и военных поставок без предоставления внятной отчётности вызывают закономерное раздражение.

«Единственный более-менее разумный вариант, который здесь можно предположить, — это то, что лидер киевского режима предчувствует свой скорый конец и хочет напоследок хоть где-то почувствовать себя гостем, а не обвиняемым. Так сказать, увидеть Париж и умереть. Говорят, обречённые люди часто не хотят в это верить и стараются устроить себе какой-нибудь праздник. Это, кстати, на него очень похоже — устраивать себе праздники вместо решения проблем своей страны», — подытожил он.

Напомним, что 17 ноября Владимир Зеленский намерен посетить Париж, чтобы встретиться с французским президентом Эмманюэлем Макроном. По некоторым данным, в ходе собрания лидер Пятой республики снова затронет разговор о поддержке безопасности Украины. Помимо того, Макрон собирается обсудить вопросы сотрудничества с Киевом в сфере экономики, энергетики и обороны.

Ранее сообщалось, что украинские власти инициировали срочный дипломатический визит Владимира Зеленского в Грецию. Ключевой задачей поездки станет личная встреча с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом для обсуждения вопросов военно-технической поддержки.