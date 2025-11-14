Россия и США
14 ноября, 13:27

Председатель ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Иванова

Владислав Иванов. Обложка © VK / Судебный департамент при Верховном Суде России

Владислав Иванов больше не занимает пост генерального директора Судебного департамента при Верховном суде РФ. Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Верховном суде, это решение было принято председателем суда Игорем Красновым.
«Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде РФ Иванов В. А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», — сказал собеседник агентства.

Причины увольнения Иванова не уточняются. Иванов, ранее возглавлявший Арбитражные суды Западно-Сибирского округа и Бурятии, в мае 2024 года был назначен на должность главы судебного департамента. Это произошло по предложению бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой.

Игорь Краснов пообещал жёстко бороться с коррупцией в судах
Напомним, в конце сентября Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно. Кроме того, Краснов вошёл в состав Совета при президенте по борьбе с коррупцией.

Наталья Демьянова
