Председатель ВС Краснов уволил главу Судебного департамента Иванова

Причины увольнения Иванова не уточняются. Иванов, ранее возглавлявший Арбитражные суды Западно-Сибирского округа и Бурятии, в мае 2024 года был назначен на должность главы судебного департамента. Это произошло по предложению бывшего председателя Верховного суда Ирины Подносовой.