Шесть домов оказались повреждены при атаке дронов ВСУ на Новороссийск
Количество многоквартирных зданий в Новороссийске, которые были повреждены в результате атаки БПЛА ВСУ, согласно обновленной информации, достигло шести. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко.
По его словам, в течение дня проводились поквартирные обходы домов, пострадавших от происшествия. В Центральном районе повреждения окон обнаружены в шести многоквартирных домах. На улице Губернского пострадали 13 квартир, причём в одной из них также утрачено часть самого необходимого.
«Необходимо провести полное обследование и составить акты осмотра помещений. Управляющие компании также оказывают помощь в расчистке дворов, восстановлении общедомового имущества и замерах оконных проёмов. Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь», — написал Кравченко в Telegram-канале.
Напомним, ночью ВСУ предприняли массированную попытку атаки российских регионов — всего за ночь сбили 216 дронов. 66 из них уничтожили над Краснодарским краем. Сильнее всего пострадал Новороссийск.
