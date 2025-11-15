В Дагестане задержали подозреваемого в жесткой расправе с поджогом в Хасавюрте
В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве хозяина дома в Хасавюрте. 20-летняя супруга погибшего и их школьница-дочь получили тяжёлые ранения шеи и лица. По предварительным данным, 34-летний Гасан Алиев, находясь в гостях у знакомых, избил хозяина дома и нанёс ему ножом множественные ранения, он также ранил женщину и ребёнка и попытался сжечь их вещи. Пострадавшие смогли спастись, и госпитализированы с резаными ранами и ожогами.
«Я раскаиваюсь в содеянном», — признался Алиев на видео, опубликованном пресс-службой МВД Дагестана.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого через несколько часов после преступления. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru писал, что мотивом жесткой расправы могла быть ревность. Напомним, что в ходе кровавой резни женщина и девочка сумели выбраться и сейчас находятся в больнице: мать в реанимации, ребёнок — в хирургии. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
