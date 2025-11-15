В Дагестане задержали подозреваемого в жесткой расправе с поджогом в Хасавюрте

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве хозяина дома в Хасавюрте. 20-летняя супруга погибшего и их школьница-дочь получили тяжёлые ранения шеи и лица. По предварительным данным, 34-летний Гасан Алиев, находясь в гостях у знакомых, избил хозяина дома и нанёс ему ножом множественные ранения, он также ранил женщину и ребёнка и попытался сжечь их вещи. Пострадавшие смогли спастись, и госпитализированы с резаными ранами и ожогами.