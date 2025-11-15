Блогера оштрафовали в Геленджике за дискредитирующую подпись к видео Алаудинова

Блогер Оксана Кобелева была привлечена к административной ответственности Геленджикским судом за размещение видео с командиром спецподразделения «Ахмат» генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым и подписи, дискредитирующей Вооружённые силы Российской Федерации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Геленджикский суд вынес решение по делу Кобелевой: признал её виновной в административном правонарушении и оштрафовал на 30 000 рублей.

Блогер с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков не признала вину. Она разместила в своём канале видео с Алаудиновым, при этом пост сопровождался текстом, содержащим сведения, дискредитирующие Армию России.

Ранее в Москве суд привлёк к административной ответственности писательницу Людмилу Улицкую* за неисполнение закона об иностранных агентах. Штраф составил 40 тысяч рублей. Улицкую* включили в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Она критикует спецоперацию, не желая понимать причины, а также не раз публично заявляла, что переводит деньги на помощь Украине. Кроме того, Улицкая* оскорбляла военных ВС РФ, полагая, что защищать Родину можно только из-за невозможности найти «нормальную» работу. Сейчас писательница проживает в Германии, куда она перебралась в 2022 году.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.