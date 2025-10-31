Суд заочно арестовал историка Эйдельман* за реабилитацию нацизма

Московский суд заочно заключил под стражу историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о Вооружённых Силах РФ. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Согласно официальному заявлению, Эйдельман* инкриминируется публикация видеозаписи 5 мая 2024 года с высказываниями, искажающими роль СССР во Второй мировой войне, а также распространение 8 июля 2024 года заведомо ложных сведений о российской армии в социальных сетях.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, а подозреваемая, имеющая статус иностранного агента, в настоящее время находится за пределами России.

