Суд заочно арестовал историка Эйдельман* за реабилитацию нацизма
Тамара Эйдельман*. Фото © Telegram / eidelman
Московский суд заочно заключил под стражу историка Тамару Эйдельман*, обвиняемую в реабилитации нацизма и распространении ложной информации о Вооружённых Силах РФ. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно официальному заявлению, Эйдельман* инкриминируется публикация видеозаписи 5 мая 2024 года с высказываниями, искажающими роль СССР во Второй мировой войне, а также распространение 8 июля 2024 года заведомо ложных сведений о российской армии в социальных сетях.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, а подозреваемая, имеющая статус иностранного агента, в настоящее время находится за пределами России.
Ранее Life.ru писал, что в отношении историка Татьяны Эйдельман* возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма, что не является для неё первым подобным обвинением. В декабре того же года суд назначил ей административный штраф за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Публикация также содержала анализ позиции Эйдельман* относительно украинского политического деятеля Степана Бандеры, чья историческая роль оценивается неоднозначно.
*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов