Администрация Штатов, обосновывая легитимность атак на венесуэльские морские суда, ссылается на потенциальную угрозу от фентанила, который якобы может быть использован в качестве химического оружия. Как сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, в секретной служебной записке Министерства юстиции, которая давала разрешение на удары по судам с наркотиками, фентанил был охарактеризован как возможная угроза химического характера.

Однако на данный момент отсутствуют убедительные доказательства производства фентанила непосредственно в Венесуэле. Специалисты подчёркивают, что производство этого мощного опиоида традиционно сосредоточено в Мексике, и его транспортировка чаще всего осуществляется наземным путём, а не на судах, которые американские силы подвергают ударам в последние месяцы.

Стоит отметить, что в период с сентября по ноябрь текущего года Соединённые Штаты неоднократно прибегали к применению своих вооружённых сил для уничтожения катеров вблизи венесуэльского побережья, якобы перевозивших наркотические вещества. Тем не менее эта практика вызвала серьезные вопросы в Конгрессе США относительно наличия законных оснований для проведения подобных операций без предварительного одобрения со стороны законодательного органа.

Хотя Трамп пока не принял окончательного решения, его советники продвигают три ключевых сценария: от ударов по картелям наркоторговцев до захвата нефтяных полей Венесуэлы. По данным источников в Пентагоне, операция может включать наземные атаки на аэродромы и лаборатории по производству кокаина, но несет огромные риски для американских коммандос — особенно в урбанизированных зонах вроде Каракаса. Эксперты предупреждают: неудача может спровоцировать партизанскую войну, подобную Ираку, и подорвать влияние США в Латинской Америке.