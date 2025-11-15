Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 05:37

Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями города

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Саратовской епархии был издан указ, предписывающий прикрепление клириков к женским консультациям городских медицинских учреждений. Основной заявленной целью этой инициативы является активизация усилий по противодействию абортам. Документ, подписанный митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием, был обнародован на официальном ресурсе митрополии.

В тексте указа, в частности, сообщалось, что данное определение было принято «в целях активизации деятельности по реализации решений Архиерейских соборов и Священного Синода Русской Православной Церкви, нацеленных на социальное служение Церкви и противодействие абортам».

В рамках этого распоряжения был составлен перечень священнослужителей, закрепляемых за конкретными саратовскими медучреждениями. В общей сложности, духовно окормлять пациенток и персонал женских консультаций будут восемнадцать иереев и один иеромонах.

Указывалось, что священники должны незамедлительно приступить к духовному окормлению прикреплённых учреждений сразу после получения соответствующего распоряжения.

Издание «Вести Саратов» информирует, что ещё в конце октября митрополит Игнатий озвучил предложение о закреплении священников за женскими консультациями перед министром здравоохранения области Владимиром Дудаковым. Это произошло во время совещания в Саратовской областной Думе, посвящённого вопросам демографии. По данным этого же агентства, иерарх также выступил с инициативой установить перед одной из женских консультаций памятник нерожденным детям, заверив, что найдёт меценатов для финансирования работ.

Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались проводить аборты
Частные клиники 14 регионов РФ добровольно отказались проводить аборты

Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. Недавно правительство Смоленской области рекомендовало клиникам не проводить процедуру без медицинских показаний. Власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу прерываний беременности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Общество
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar