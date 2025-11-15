Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями города

В Саратовской епархии был издан указ, предписывающий прикрепление клириков к женским консультациям городских медицинских учреждений. Основной заявленной целью этой инициативы является активизация усилий по противодействию абортам. Документ, подписанный митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием, был обнародован на официальном ресурсе митрополии.

В тексте указа, в частности, сообщалось, что данное определение было принято «в целях активизации деятельности по реализации решений Архиерейских соборов и Священного Синода Русской Православной Церкви, нацеленных на социальное служение Церкви и противодействие абортам».

В рамках этого распоряжения был составлен перечень священнослужителей, закрепляемых за конкретными саратовскими медучреждениями. В общей сложности, духовно окормлять пациенток и персонал женских консультаций будут восемнадцать иереев и один иеромонах.

Указывалось, что священники должны незамедлительно приступить к духовному окормлению прикреплённых учреждений сразу после получения соответствующего распоряжения.

Издание «Вести Саратов» информирует, что ещё в конце октября митрополит Игнатий озвучил предложение о закреплении священников за женскими консультациями перед министром здравоохранения области Владимиром Дудаковым. Это произошло во время совещания в Саратовской областной Думе, посвящённого вопросам демографии. По данным этого же агентства, иерарх также выступил с инициативой установить перед одной из женских консультаций памятник нерожденным детям, заверив, что найдёт меценатов для финансирования работ.

Ранее в РПЦ призвали вписать запрет абортов в Конституцию России. А в Петербурге утвердили штрафы за склонение к аборту. Недавно правительство Смоленской области рекомендовало клиникам не проводить процедуру без медицинских показаний. Власти обратили внимание на «пугающую статистику» по числу прерываний беременности.