Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поспорил с вице-премьером Маттео Сальвини, который усомнился в помощи Украине. Об этом пишет газета La Stampa.

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил мнение, что средства из бюджета страны, направляемые на закупку вооружения для Украины, рискуют быть использованными в коррупционных схемах. Возглавляемая им политическая сила «Лига» настояла на получении официальных разъяснений после сообщений о коррупционном инциденте в ближайшем окружении главы киевского режима Владимира Зеленского.

Со своей стороны, Таяни занял однозначную позицию, подчеркнув, что Италия не намерена сокращать свою поддержку.

«Мы продолжим поддерживать Украину», — сказал он.

Расследование НАБУ и САП в энергетическом секторе переросло в политический детонатор. После обысков у министра юстиции Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, бюро обнародовало ключевое доказательство — аудиозаписи из квартиры Миндича. На них в деталях обсуждаются коррупционные схемы. Эти записи превратили дело из оперативного в публично-политическое, напрямую связав крупный бизнес с высшими эшелонами власти и создав для президентской команды один из самых серьезных вызовов. Глава киевского режима же открестился от некогда друга Миндича, заявив, что у президентов приятелей не бывает.