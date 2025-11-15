Российские войска отразили две контратаки украинских подразделений в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника», — уточнили в ведомстве.

В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, включая боевую бронированную машину Snatch, два миномёта, три станции РЭБ, пять пикапов и три автомобиля. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окружённой группировки противника.

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области. Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника. Кроме того, ВС РФ зачистили Рог у Красноармейска и освободили населённые пункты — Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.