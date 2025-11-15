Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 09:28

ВС России предотвратили две попытки деблокирования боевиков ВСУ в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Российские войска отразили две контратаки украинских подразделений в Купянске Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника», — уточнили в ведомстве.

В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, включая боевую бронированную машину Snatch, два миномёта, три станции РЭБ, пять пикапов и три автомобиля. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окружённой группировки противника.

Минобороны сообщило о срыве трёх контратак ВСУ под Купянском
Минобороны сообщило о срыве трёх контратак ВСУ под Купянском

Ранее Life.ru писал, что Армия России освободила Орестополь в Днепропетровской области. Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря продвижению подразделений группировки войск «Восток» в глубину обороны противника. Кроме того, ВС РФ зачистили Рог у Красноармейска и освободили населённые пункты — Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar