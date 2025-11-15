Член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре раскритиковал возможную сделку по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу. По мнению депутата, это демонстрация «иррациональной политики» немецкого правительства, которая противоречит национальным интересам страны.

«Германия, несмотря на официальный отказ от российского газа, продолжает получать его через посредников, переплачивая за это», — заявил Котре в интервью РБК.

Политик назвал «полным безумием» идею передачи контроля над стратегическим объектом американской стороне, особенно учитывая, что Германия и Россия могли бы самостоятельно восстановить проект. Котре также выразил убеждённость, что правящая коалиция ФРГ не заинтересована в объективном расследовании диверсии на «Северных потоках», поскольку прекращение поставок российского газа соответствует её политическим целям. Он охарактеризовал подрыв газопроводов как «крупнейшую атаку на инфраструктуру со времён Второй мировой войны».