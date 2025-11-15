Россия и США
15 ноября, 16:36

Ограничения на полёты ввели в аэропорту Волгограда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Волгограда временно ограничил операции по приёму и выпуску самолётов. Как пояснили в Росавиации, это сделано для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова.

Новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек
Новая атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 44 тысячи человек

До этого сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА. Три аппарата были уничтожены над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.

Наталья Демьянова
