Ограничения на полёты ввели в аэропорту Волгограда
Обложка © Life.ru
Аэропорт Волгограда временно ограничил операции по приёму и выпуску самолётов. Как пояснили в Росавиации, это сделано для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — указано в сообщении.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Саратова.
До этого сообщалось, что за четыре часа над российскими регионами сбили восемь украинских БПЛА. Три аппарата были уничтожены над Белгородской областью, три – над Крымом, а также по одному над Курской и Брянской областями.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.