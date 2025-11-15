СК возбудил дело после гибели четырёх человек в гараже под Курском

В Курской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели четырёх молодых людей в гараже Железногорска. Официальное сообщение об этом появилось в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

Трагический инцидент произошёл 14 ноября, когда в одном из гаражно-строительных кооперативов были обнаружены тела двух 20-летних юношей и двух девушек 22 и 28 лет. По предварительным данным, молодые люди распивали спиртные напитки в салоне автомобиля с работающим двигателем, находясь в закрытом помещении. Владелец постройки обнаружил их тела вечером того же дня, а предварительной причиной смерти установлено отравление угарным газом.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах произошёл взрыв газовоздушной смеси во время приготовления плова в гараже, в результате чего пострадали пять человек. По предварительным данным, причиной взрыва стала незамеченная утечка газа, которая не привела к последующему возгоранию. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое из-за полученной черепно-мозговой травмы