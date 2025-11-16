План «Ковёр» ввели в аэропорту Казани

В воздушной гавани Казани ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ранее три человека пострадали в результате атаки украинских дронов на Волгоград. Атака привела к повреждениям жилых домов в Дзержинском и Тракторозаводском районах города. В настоящее время специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению масштабов разрушений и ликвидации последствий. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.