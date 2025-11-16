Ещё в трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты
Утром 16 ноября в аэропортах Нижнего Новгорода, Уфы и Оренбурга ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Одновременно с этим план «Ковёр» был отменён в воздушных гаванях Самары, Пензы и Уфы. Это следует из сообщения Росавиации.
«Аэропорты: Нижний Новгород (Чкалов), Оренбург, Уфа. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 4:55 по московскому времени.
В 5:01 стало известно о снятии введённых ранее ограничений на полёты в аэропортах Пензы и Саратова, а спустя восемь минут план «Ковёр» был отменён и в воздушной гавани Самары.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта добавили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов.
В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Саратов. Также на запасной аэродром «ушли» четыре самолёта во время действия плана «Ковёр» в Самаре.
Ранее после ночной атаки Вооружённых сил Украины на Волгоград в одном из жилых домов произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован. Напомним, в городе были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая к ним территория. Также пострадали три человека. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Прокуратура следит за соблюдением прав пострадавших. В Волгограде откроют два пункта временного размещения для обеспечения безопасности жителей на время работы сапёров.
