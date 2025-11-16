Россиянам рассказали об опасности альфа-гал-синдрома, вызывающего аллергию на мясо

Специалист пояснил, что альфа-гал-синдром возникает после укуса клещей, которые ранее пили кровь копытных животных. Попадая в организм человека, их слюна запускает механизм тяжёлой аллергической реакции на красное мясо, вплоть до летального исхода.

«Эти клещи встречаются в Северной Америке (клещи-звездоносцы). В результате укуса у человека возникает аллергическая реакция на красное мясо с типичными проявлениями пищевой аллергии, вплоть до летального исхода», — объяснил эксперт.

Хотя основной переносчик — клещ-звездоносец — обитает только в Северной Америке, российским жителям также стоит проявлять осторожность. По словам Болибока, укусы распространённых в России иксодовых клещей могут приводить к выработке антител к альфа-гал. Вероятно, и в нашей стране есть такие пациенты, хотя масштабных исследований пока не проводилось.

Лечения от этого синдрома не существует. Единственный способ избежать опасной реакции — полный отказ от красного мяса, которое можно заменить мясом птицы. Как предупредил иммунолог, источником аллергена также могут выступать молоко и молочные продукты. Людям, укушенным клещами и заметившим необычные реакции после употребления мяса, врач рекомендует сдать анализ крови на специфический иммуноглобулин IgE к альфа-гал.

Ранее в Таиланде российскую туристку укусил клещ, заражённый боррелиозом. Это произошло во время отдыха на пляже, однако сам укус поначалу выглядел, как комариный. Из-за этого девушка не придавала ему значения и продолжала наслаждаться отпуском.