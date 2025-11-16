Гинеколог оценила риски домашнего ареста для беременной Лерчек
Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
Известная блогерша Валерия Чекалина (Лерчек), находящаяся под домашним арестом, беременна четвёртым ребенком, что подтверждается медицинской справкой, приобщённой к материалам дела. О возможных медицинских последствиях сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»
Медицинский аспект беременности в условиях стресса прокомментировала акушер-гинеколог Мария Стратонова. Она пояснила, что продолжительное эмоциональное напряжение приводит к устойчивому повышению уровня кортизола и адреналина, что нарушает адаптационные механизмы организма беременной.
По словам эксперта, для плода стресс матери может быть крайне опасным.
«Во-первых, он влияет на плацентарный кровоток, что в ряде случаев может снижать поступление кислорода и питательных веществ. Во-вторых, длительное воздействие повышенного кортизола способно изменить формирование нейроэндокринных систем ребёнка, что, согласно данным ряда исследований, ассоциируется с повышенным риском поведенческих и адаптационных нарушений в дальнейшем», — пояснила Стратонова.
Напомним, что обвиняемая в масштабных финансовых преступлениях блогерша Лерчек беременна четвёртым ребёнком. Сейчас она находится под домашним арестом, однако суд может разрешить ей посещать врача для консультаций. Юристы считают, что благодаря беременности она может и вовсе избежать тюрьмы.
