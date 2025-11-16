Белый дом демонстрирует необычное молчание в контексте разрастающегося коррупционного скандала на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

К такому выводу российский представитель пришёл после выхода материала американского канала Fox News, подробно осветившего коррупционное разбирательство. Дмитриев акцентировал, что администрация США никак не отреагировала на эту публикацию.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — написал Дмитриев у себя в соцсетях.

Напомним, против Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Зеленского, начато антикоррупционное расследование. Согласно заявлению НАБУ, его фигуранты занимались отмыванием примерно 100 млн долларов в энергетике. Центром скандала стала квартира бизнесмена Миндича, которую называли штабом команды Зеландского. Сам предприниматель выехал из страны до начала обысков. В Европе опасаются, что этот инцидент поставит под вопрос дальнейшее финансирование Украины.