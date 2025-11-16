Россия и США
16 ноября, 10:58

Установлена предварительная причина смерти ребёнка, найденного в Гольяновском пруду

Обложка © Life.ru

В Москве продолжается расследование шокирующего дела об обнаружении останков ребёнка в Гольяновском пруду. По данным телеграм-канала Baza, причиной смерти мальчика, предварительно, стала асфиксия.

Согласно информации, на шее погибшего обнаружены характерные следы и гематомы, которые подтверждают версию насильственной смерти. Экспертиза установила, что с момента гибели прошло более двух суток. Пока правоохранительным органам удалось найти только голову ребёнка, которая находилась в портфеле.

В настоящее время водолазы и следователи продолжают поисковые работы в акватории пруда и на прилегающей территории. Они пытаются обнаружить тело ребёнка или другие вещественные доказательства, которые помогут продвинуться в расследовании этого жестокого преступления.

По предварительным оценкам, погибшему мальчику было от 7 до 10 лет. Его личность пока не установлена, следственные органы работают над опознанием ребёнка.

Life.ru публикует первое видео из Гольяново, где нашли рюкзак с головой мальчика
Напомним, что сегодня на востоке Москвы вблизи Гольяновского пруда был обнаружен рюкзак, в котором находились останки ребёнка. Правоохранительные органы проводят следственные действия, включая допрос свидетелей и анализ записей с камер видеонаблюдения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Криминал
  • Москва
