Установлена предварительная причина смерти ребёнка, найденного в Гольяновском пруду

В Москве продолжается расследование шокирующего дела об обнаружении останков ребёнка в Гольяновском пруду. По данным телеграм-канала Baza, причиной смерти мальчика, предварительно, стала асфиксия.

Согласно информации, на шее погибшего обнаружены характерные следы и гематомы, которые подтверждают версию насильственной смерти. Экспертиза установила, что с момента гибели прошло более двух суток. Пока правоохранительным органам удалось найти только голову ребёнка, которая находилась в портфеле.

В настоящее время водолазы и следователи продолжают поисковые работы в акватории пруда и на прилегающей территории. Они пытаются обнаружить тело ребёнка или другие вещественные доказательства, которые помогут продвинуться в расследовании этого жестокого преступления.

По предварительным оценкам, погибшему мальчику было от 7 до 10 лет. Его личность пока не установлена, следственные органы работают над опознанием ребёнка.