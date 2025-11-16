Китайский авианосец «Фуцзянь» изменил баланс сил в Тихом океане
Китайский авианосец «Фуцзянь», официально введенный в строй, может подорвать военное превосходство США в Тихом океане. Об этом пишет The Washington Post, называя это «стратегическим переломным моментом» для региона.
«Если бы я был США, я бы отнесся к этому со всей серьёзностью», — предупредил аналитик Ли Да-джун.
Хотя у США пока 11 атомных авианосцев, Пекин концентрирует силы в регионе, делая баланс сил «более шатким». Новый авианосец способен нести до 60 самолётов, включая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. Вместе с крейсерами типа 055 он усиливает давление Китая на соперников в Южно-Китайском море.
