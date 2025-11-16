Россия и США
16 ноября, 14:11

Китайский авианосец «Фуцзянь» изменил баланс сил в Тихом океане

Обложка © Wikipedia / 日本防衛省・統合幕僚監部

Китайский авианосец «Фуцзянь», официально введенный в строй, может подорвать военное превосходство США в Тихом океане. Об этом пишет The Washington Post, называя это «стратегическим переломным моментом» для региона.

«Если бы я был США, я бы отнесся к этому со всей серьёзностью», — предупредил аналитик Ли Да-джун.

Хотя у США пока 11 атомных авианосцев, Пекин концентрирует силы в регионе, делая баланс сил «более шатким». Новый авианосец способен нести до 60 самолётов, включая самолёт дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. Вместе с крейсерами типа 055 он усиливает давление Китая на соперников в Южно-Китайском море.

США проведут первый запуск МБР Minuteman III после указания Трампа
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа инициировала рассмотрение вопроса о возобновлении ядерных испытаний, мотивируя это необходимостью поддержания паритета с другими ядерными державами. Хотя официальные комментарии относительно конкретных причин такого решения отсутствуют, источники Life.ru в Госдуме связывают этот шаг с необходимостью демонстрации стратегического потенциала США после испытаний российской крылатой ракеты «Буревестник».

BannerImage
Мария Любицкая
