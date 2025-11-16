«Мне безумно стыдно»: Крымчанка, напоившая двухлетнего сына пивом, записала видео-оправдание

Жительница Севастополя принесла публичные извинения после скандального видео, где она угощала своего двухлетнего сына пивом и приучала его к курению. В социальных сетях появился ролик, как 20-летняя мама просит проявить к ней снисходительность, поскольку своё наказание она уже получила.

Жительница Севастополя извинилась за то, что дала ребёнку выпить пива. Обложка © ЧП / Севастополь

Девушка, находясь в компании подруги, употребляла алкоголь и позволяла себе нецензурные выражения. Она заявила, что из-за глубокого опьянения детали произошедшего стерлись из её памяти. В качестве причины своего поведения молодая мать указала на провокационное воздействие со стороны собеседницы. Она подчеркнула, что является ответственной матерью и случившееся – лишь досадная оплошность.

«Мне безумно стыдно за то, что я сделала, Прошу не осуждать меня», — заявила девушка на видео.

В обращении девушка с дрожью в голосе заявила, что полностью признаёт свою вину. К подписчикам она обратилась с просьбой не осуждать её слишком сильно, ведь своё наказание она получила. Тот инцидент привлёк внимание правоохранительных органов, малыша забрали из семьи и поместили в дом ребёнка. Тем не менее мама собирается приложить все силы, чтобы снова вернуть сына домой.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В действиях девушки правоохранители усматривают признаки преступлений по двум статьям УК РФ, а именно «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

