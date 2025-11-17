Игорь Николаев увеличил стоимость выступлений и забил график под завязку перед Новым годом

Певец Игорь Николаев значительно повысил стоимость своих выступлений в предновогодний сезон. Он планирует выложиться по полной программе, несмотря на проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Mash.

Согласно данным издания, если в сентябре музыкант брал за выступление 25-30 тысяч евро (около 2,5 млн рублей), то сейчас его гонорар достиг 5 миллионов рублей за 40-минутное выступление. За часовой концерт артист запрашивает уже 10 миллионов рублей.

Народный артист с диагностированной гипертонией 3-й степени продолжает интенсивно работать, несмотря на рекомендации врачей. Его график заполнен сольными концертами и корпоративными выступлениями. Николаев объясняет свою позицию тем, что пока сохраняется высокий спрос на его творчество, он не намерен снижать активность.

А вот Филипп Киркоров ранее отказался от новогодних корпоративов, чтобы поберечь собственное здоровье. По мнению продюсера, поп-королю просто понадобился отдых в семейном кругу. Но это открыло новые возможности для других. К примеру, в этом году самым желанным новогодним артистом стал певец Шура.