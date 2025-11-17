Россия и США
17 ноября, 07:10

СК показал видео с матерью-шизофреничкой, отрезавшей голову шестилетнему сыну

Обложка © СКР

Задержание и допрос матери шестилетнего мальчика, чью голову в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду в Москве, попало на видео. Кадры показали в Следственном комитете (СК) России.

На них видно, как Елену Цуканову заводят в столичный главк СК, где отправляют на допрос в кабинет одного из сотрудников. Она уже созналась в страшном убийстве, но не смогла назвать мотив.

Расправа над ребёнком могла подтолкнуть мать обезглавленного мальчика из пруда на его убийство

Женщина считала себя обладательницей магических способностей. Елена Цуканова представлялась «проводником между мирами» и увлекалась магией и эзотерикой. Она могла находиться в психотическом состоянии на почве употребления синтетических наркотиков в момент убийства своего ребёнка. Мать принимала препараты от шизофрении, биполярного расстройства и депрессии.

