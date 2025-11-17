СК показал видео с матерью-шизофреничкой, отрезавшей голову шестилетнему сыну

Задержание и допрос матери шестилетнего мальчика, чью голову в рюкзаке нашли в Гольяновском пруду в Москве, попало на видео. Кадры показали в Следственном комитете (СК) России.

Видео © СКР

На них видно, как Елену Цуканову заводят в столичный главк СК, где отправляют на допрос в кабинет одного из сотрудников. Она уже созналась в страшном убийстве, но не смогла назвать мотив.

Женщина считала себя обладательницей магических способностей. Елена Цуканова представлялась «проводником между мирами» и увлекалась магией и эзотерикой. Она могла находиться в психотическом состоянии на почве употребления синтетических наркотиков в момент убийства своего ребёнка. Мать принимала препараты от шизофрении, биполярного расстройства и депрессии.