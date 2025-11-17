ФСБ России задержала в Тульской области мужчину, обвиняемого в финансировании украинской армии с помощью криптовалюты. Об этом сообщил ЦОС Федеральной службы безопасности.

ФСБ задержала жителя Тульской области за финансирование ВСУ криптовалютой. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Согласно данным ФСБ, 32-летний житель региона использовал криптовалютные инструменты для перевода средств Вооружённым формированиям Украины. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Обвиняемый заключён под стражу. В ведомстве напомнили, что ему грозит пожизненное лишение свободы.

