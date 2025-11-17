Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 07:47

ФСБ задержала жителя Тульской области за финансирование ВСУ криптовалютой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

ФСБ России задержала в Тульской области мужчину, обвиняемого в финансировании украинской армии с помощью криптовалюты. Об этом сообщил ЦОС Федеральной службы безопасности.

ФСБ задержала жителя Тульской области за финансирование ВСУ криптовалютой. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Согласно данным ФСБ, 32-летний житель региона использовал криптовалютные инструменты для перевода средств Вооружённым формированиям Украины. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Обвиняемый заключён под стражу. В ведомстве напомнили, что ему грозит пожизненное лишение свободы.

Российский пилот МиГ-31 раскрыл, что вербовщика на угон самолёта выдал украинский говор
Российский пилот МиГ-31 раскрыл, что вербовщика на угон самолёта выдал украинский говор

Ранее ФСБ показала видео с допросом россиянки, которая согласилась за метадон устроить теракт по заказу киевских спецслужб. Вместе с мужем она должна была организовать убийство высокопоставленного российского чиновника. Предполагалось устроить взрыв на кладбище, где похоронен его родственник.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ФСБ России
  • ВСУ
  • Криптовалюта
  • Криминал
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar