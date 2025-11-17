Белоусов поздравил героев битвы за Малую Токмачку с серьёзным шагом к победе в СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба МО РФ.

В поздравлении глава военного ведомства отметил, что солдаты сделали серьёзный шаг к достижению целей специальной военной операции. Белоусов выразил уверенность, что за этим успехом последуют новые.

Министр подчеркнул, что бойцы дивизии проявляют стойкость, мастерство и продолжают славные традиции предшественников. Особо отмечены успехи 70-го и 270-го мотострелковых полков.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении», – добавил Андрей Белоусов.