Под прицелом – флот: США сделали полуостров «военным хабом против России»

Присутствие войск США в Корее крайне важно, поскольку Корейский полуостров представляет собой «хаб против России». Об этом заявил командующий американскими Вооружёнными силами в Южной Корее (USFK) Ксавье Брансон. Его слова публикуют южнокорейские издания Chosun Ilbo и Yonhap.

Брансон заявил, что регион является «стратегическим хабом», через который США могут одновременно влиять на три направления — Северную Корею, Китай и Россию. Он привёл конкретные расстояния: база Кэмп-Хамфрис находится в 254 км от Пхеньяна, 985 км от Пекина и 1770 км от Владивостока.

Командующий предложил альтернативный взгляд на карту региона с «востоком наверху», что, по его мнению, несколько меняет стратегическую картину. В этом случае силы США в Корее оказываются внутри «защитного пузыря». Брансон также отметил, что расположение Южной Кореи позволяет ограничивать действия российского флота в Японском море и китайских сил в Жёлтом море.