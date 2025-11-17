Россия и США
17 ноября, 11:53

Очередной долг ХК «Салават Юлаев» в 109 млн рублей дошёл до суда

Обложка © РИА Новости / Ярослав Неелов

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» закончил свой судебный спор с уфимским застройщиком ООО «СЗ СК Уфа» мировым соглашением. Компания пыталась взыскать с ХК 109 миллионов рублей. Об этом пишет «Постньюс». Дело рассматривал Арбитражный суд Московской области.

Застройщик выступал кредитором по договору займа и требовал вернуть долг. В ходе слушаний истец согласился пойти на мировую. Стороны урегулировали текст соглашения, и хоккейный клуб признал задолженность.

Ранее «Салават Юлаев» уже заключил мировое соглашение с Благотворительным фондом «Урал», который по суду требовал вернуть более 100 миллионов рублей. Однако сейчас взыскание продолжается в принудительном порядке, потому что руководство клуба так и не погасило задолженность в добровольном порядке.

