Майк Помпео стал советником производителя ракет ВСУ «Фламинго», чьи заводы громит Россия

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет украинского оборонного производителя Fire Point. Информацию о кадровом назначении экс-главы американской дипломатии распространило агентство Associated Press.

Украинская компания специализируется на производстве крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников. Как заявила технический директор Fire Point Ирина Терех, создание консультативного совета 12 ноября должно помочь компании в развитии и налаживании работы.

«Мы растём как компания, и нам нужен мудрый консультативный совет, который поможет нам наладить работу», — заявила она.

В публикации отмечается, что деятельность компании вызывает вопросы из-за её непрозрачной структуры и монополии на контракты с украинским Минобороны. Критики связывают Fire Point с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, фигурантом коррупционного скандала, хотя руководство компании отрицает нарушения.