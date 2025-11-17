Россия и США
Майк Помпео стал советником производителя ракет ВСУ «Фламинго», чьи заводы громит Россия

Обложка © ТАСС / АР

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в консультативный совет украинского оборонного производителя Fire Point. Информацию о кадровом назначении экс-главы американской дипломатии распространило агентство Associated Press.

Украинская компания специализируется на производстве крылатых ракет «Фламинго» и ударных беспилотников. Как заявила технический директор Fire Point Ирина Терех, создание консультативного совета 12 ноября должно помочь компании в развитии и налаживании работы.

«Мы растём как компания, и нам нужен мудрый консультативный совет, который поможет нам наладить работу», — заявила она.

В публикации отмечается, что деятельность компании вызывает вопросы из-за её непрозрачной структуры и монополии на контракты с украинским Минобороны. Критики связывают Fire Point с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, фигурантом коррупционного скандала, хотя руководство компании отрицает нарушения.

Распиаренный «‎Фламинго» ВСУ не сможет сеять смерть – цеха сокрушили «‎удары возмездия»

Ранее в Сети появились кадры с обломками украинской крылатой ракеты «Фламинго», сбитой российскими средствами ПВО. Ракета ФАУ-1 FP-5 была поражена комплексом «Панцирь» и упала в лесистой местности на территории России. Позже Владимир Зеленский хвастался, что ВСУ уже применяли украинские ракеты «Фламинго» и «Рута» в боях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

