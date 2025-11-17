Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 13:26

Суд арестовал парня, который проломил череп баскетболисту ЦСКА Ершову в ночном клубе

Обложка © cskabasket.ru

Обложка © cskabasket.ru

В Раменском суде избрали меру пресечения фигуранту дела об избиении игрока «ЦСКА-Юниор». Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, где баскетболист Владимир Ершов. получил тяжёлую травму — перелом основания черепа в височной зоне с переходом в затылочную часть.

Следствие заочно предъявило подозреваемому обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допрос он не явился, поскольку, по данным следствия, находится за пределами России.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнёт исчисляться после экстрадиции или депортации подозреваемого в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ.

В Казани задержан футбольный судья, избивший пешехода на переходе
В Казани задержан футбольный судья, избивший пешехода на переходе

Напомним, что травма головы, которую получил Ершов, была следствием происшествия в ночном заведении, потребовавшего госпитализации. Клуб ЦСКА держит постоянный контакт с семьёй пострадавшего баскетболиста и лечащими специалистами, рассчитывая на скорое улучшение состояния здоровья своего подопечного. Как писал Life.ru в начале ноября, он оказался в отделении интенсивной терапии и был помещён в медикоментозный сон.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar