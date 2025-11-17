Суд арестовал парня, который проломил череп баскетболисту ЦСКА Ершову в ночном клубе

В Раменском суде избрали меру пресечения фигуранту дела об избиении игрока «ЦСКА-Юниор». Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, где баскетболист Владимир Ершов. получил тяжёлую травму — перелом основания черепа в височной зоне с переходом в затылочную часть.

Следствие заочно предъявило подозреваемому обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допрос он не явился, поскольку, по данным следствия, находится за пределами России.

Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнёт исчисляться после экстрадиции или депортации подозреваемого в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ.