Суд арестовал парня, который проломил череп баскетболисту ЦСКА Ершову в ночном клубе
Обложка © cskabasket.ru
В Раменском суде избрали меру пресечения фигуранту дела об избиении игрока «ЦСКА-Юниор». Инцидент произошёл в одном из ночных клубов, где баскетболист Владимир Ершов. получил тяжёлую травму — перелом основания черепа в височной зоне с переходом в затылочную часть.
Следствие заочно предъявило подозреваемому обвинение по ч. 1 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На допрос он не явился, поскольку, по данным следствия, находится за пределами России.
Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок начнёт исчисляться после экстрадиции или депортации подозреваемого в Россию, либо с момента его задержания на территории РФ.
Напомним, что травма головы, которую получил Ершов, была следствием происшествия в ночном заведении, потребовавшего госпитализации. Клуб ЦСКА держит постоянный контакт с семьёй пострадавшего баскетболиста и лечащими специалистами, рассчитывая на скорое улучшение состояния здоровья своего подопечного. Как писал Life.ru в начале ноября, он оказался в отделении интенсивной терапии и был помещён в медикоментозный сон.
