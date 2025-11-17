Суд отправил за решётку петербуржца, напавшего на полицейского с осколком унитаза

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, напавшему на сожительницу и сотрудника полиции, назначив наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Инцидент произошёл в августе 2025 года, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Северной столицы нанёс несколько ударов ножом своей сожительнице в квартире на улице Беринга.