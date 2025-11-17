Суд отправил за решётку петербуржца, напавшего на полицейского с осколком унитаза
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
В Санкт-Петербурге суд вынес приговор мужчине, напавшему на сожительницу и сотрудника полиции, назначив наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Инцидент произошёл в августе 2025 года, когда находившийся в состоянии алкогольного опьянения житель Северной столицы нанёс несколько ударов ножом своей сожительнице в квартире на улице Беринга.
После задержания в отделе УМВД Василеостровского района обвиняемый, выражая несогласие с арестом, использовал керамический осколок от крышки унитаза для нападения на начальника отдела. Несмотря на последующее раскаяние подсудимого и отсутствие серьёзных последствий для здоровья потерпевших, суд назначил ему реальное наказание, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
