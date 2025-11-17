Визит альфонса с любовницей на званый ужин в Москве обернулся кровавой резнёй

Дружеский ужин в посёлке Минвнешторга в Новой Москве закончился поножовщиной, сообщает сайт MK.ru. По словам хозяйки дома Елены (все имена изменены), конфликт вспыхнул во время разговора за столом о сложных отношениях между её подругой и 39-летним Степаном. Мужчина вышел из себя, начал избивать спутницу, а на попытку хозяина семейства Владимира его выгнать ответил угрозами.

Агрессия быстро переросла в конкретные действия: Степан разбил стеклянную кухонную дверь и несколькими осколками нанёс по лицу Владимира резаные раны. Пострадавшего госпитализировали в отделение челюстной хирургии, где медики зашивали повреждения всю ночь. В настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, он уже находится дома.

Тем временем правоохранительные органы разыскивают нападавшего, который скрылся с места преступления. Как выяснилось, его спутница состоит в официальном браке с другим мужчиной, а Степан несколько лет шантажировал её, вымогая деньги под угрозой разоблачения их связи, которую женщина пыталась прекратить.

