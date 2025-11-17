Россия и США
17 ноября, 14:52

Польская армия получила срочный приказ из-за подрыва ж/д путей на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Польские военные приступили к масштабной проверке железнодорожной инфраструктуры после взрыва на участке пути, ведущем на Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации страны Владислав Косиняк-Камыш.

«Подчинённые министерству национальной обороны службы тесно сотрудничают в расследовании акта диверсии на железнодорожных путях в районе Гарволина», — написал министр на платформе X.

Военные проверят участок длиной около 120 километров до границы с Украиной в Хрубешове.

Второй за сутки инцидент произошёл в Польше на железной дороге, ведущей на Украину
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что повреждение железнодорожной линии стало результатом подрыва. Инцидент квалифицирован как акт саботажа. Расследование происшествия продолжается при участии подразделений территориальной обороны.

Анастасия Никонорова
