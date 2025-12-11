Крах беглой Примадонны: Как у Пугачёвой отняли песни, народ отвернулся, а деньги ушли Оглавление Пугачёва в истерике: хвалила Дудаева, ругала Россию Крах империи: как Пугачёва осталась без титулов, денег и власти Ругает Россию, но ездит в Москву: двойная игра Галкина* Пустые залы в Америке: позорный провал Орбакайте Отнял песни: за что Крутой жестоко наказал семью Пугачёвой Без денег и жены: почему внук Пугачёвой бежит из Америки «Она мне неприятна»: как дочь Киркорова унизила Аллу Пугачёву Похоже, 2025-й стал для семьи Аллы Пугачёвой годом, окончательно похоронившим надежды родни на обеспеченное будущее. Бегство с родины, народный гнев, отсутствие успеха за рубежом и запрет композитора Крутого петь его песни — какие удары сопровождали клан это время? 10 декабря, 21:41 2025 год стал катастрофой для детей и внуков Пугачёвой. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Наталья Шатохина, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Пугачёва в истерике: хвалила Дудаева, ругала Россию

В своём последнем интервью Алла Пугачёва выступила как человек, которому больше нечего терять — пустилась во все тяжкие: в оскорбления, манипуляции и русофобию. Например, она заявила, что родина её якобы предала, и в целом вылила грязь на многих своих теперь уже бывших друзей и симпатизантов.

Кроме того, сквозной темой разговора стали антисоветские и антироссийские нарративы, которые обычно используют беглые иноагенты и экстремисты. Может быть, даже наговорила на уголовную статью об оправдании терроризма, когда назвала главаря бунтовавшей Чечни Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком». Из-за подобных заявлений некоторые общественники даже предположили, что запись была сделана на деньги беглых экстремистов и самой Пугачёвой хорошо заплатили.

Спустя пару дней после публикации интервью артистка то ли поняла, что наделала, то ли просто решила потроллить публику.

— Минутный порыв говорить пропал.не лучше ли просто допить свой бокал.мне лучше уйти улыбаясь — так в соцсетях прокомментировала беседу Алла Пугачёва (пунктуация авторская).

Поводов для злости у стареющей певицы достаточно. Для неё и её семьи последние годы стали временем постоянных и больших потерь — как репутационных, так и финансовых. А в этом году от неё отвернулся один из самых близких друзей, благодаря кому Пугачёвы зарабатывали и процветали, — композитор и продюсер Игорь Крутой.

Всего за несколько лет певица утратила как все негласные титулы, какими ранее на публику её награждало окружение, так и окончательно растеряла рычаги влияния в среде чиновничества. Похоже, с помощью таких инструментов, как интервью, бывшая Примадонна пытается отомстить.

Крах империи: как Пугачёва осталась без титулов, денег и власти

Ругает Россию, но ездит в Москву: двойная игра Галкина*

Супруг Пугачёвой Максим Галкин*. Фото © РИА «Новости» / Евгений Биятов

Муж Максим Галкин* — иноагент без всяких видимых поводов для лишения этого статуса. Попытки избавиться от него предпринимались и юристами семьи, и самой Пугачёвой — в своём последнем интервью она прямо рассказывала, как бестолку обходила высокие кабинеты. А в публичной плоскости её борьба проявлялась в виде оскорблений граждан России в запрещённых соцсетях.

Несмотря на все возможности приезжать и даже жить на родине (никто супругов уголовно не преследует и недвижимость, вопреки инициативам общественников, не отнимает), чета Пугачёва – Галкин* вместе с совместными детьми выбрала самоизгнание и скитания по маршруту Израиль – Кипр – Прибалтика – Израиль.

При этом до последнего времени Галкин* своими русофобскими заявлениями лишь усугублял ситуацию, делая возвращение в Россию окончательно невозможным. Впрочем, это не мешает ему тихо наведываться в Москву — судя по его соцсетям, артист появлялся в столице относительно недавно.

Пустые залы в Америке: позорный провал Орбакайте

Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте. Фото © РИА «Новости» / Евгений Одиноков

Старшая дочь бывшей Примадонны — Кристина Орбакайте — уехала в США, где у неё новый муж, дорогая недвижимость и никаких перспектив заработка и творческой карьеры. Об этом, как ранее писал Life.ru, свидетельствуют полупустые и пустые залы в американских городах, куда приезжала с выступлениями певица.

До недавнего времени Орбакайте это не слишком заботило, ведь основной заработок приносила покинутая ею Россия и русскоязычное постсоветское пространство. Однако в прошлом году российские гастроли наследницы Пугачёвой закончились едва начавшись: её освистали на первом же выступлении в Санкт-Петербурге, после этого вычеркнули из списка артистов, выступавших на праздничном концерте в Кремле, а следом отменились мероприятия и в других российских городах.

После этого провала Орбакайте уже из США даже публично попрощалась с родиной, заявив, что вернётся туда когда-нибудь в следующей жизни. И тут последовали новые неприятности: в 2025 году ей запретили приезжать в Латвию, а в родной Литве отменяют концерты. Тамошние власти вдруг озаботились вопросом, с кем певица: с Западом или с Россией?

При этом Прибалтика — традиционное место заработка семьи Пугачёвой. В последние годы здесь у них самый преданный и благодарный зритель.

Отнял песни: за что Крутой жестоко наказал семью Пугачёвой

Композитор и продюсер Игорь Крутой. Фото © РИА «Новости» / Максим Богодвид

Самое страшное для Орбакайте, кажется, случилось этим летом: в своё время называвший её доченькой многолетний друг и соратник Пугачёвой композитор и продюсер Игорь Крутой неожиданно запретил Кристине Орбакайте петь свои песни.

Удар крайне чувствительный. Репертуар певицы во многом состоит именно из его хитов — и отсутствие их в концертной программе ставит крест на карьере дочери экс-Примадонны, по сути лишая её доходов от заграничных гастролей.

О том, что ситуация действительно тяжёлая, говорит гневная реплика президента «Русской медиагруппы», организатора премии «Золотой граммофон» и многолетнего защитника Пугачёвой Владимира Киселёва.

— Господин Крутой объявил, что отнимает песни у Орбакайте. Судя по всему, Алла Борисовна что-то не то сказала. Это абсолютно не по-мужски, — заявил Киселёв.

Российский медиаменеджер с начала СВО публично лоббирует возвращение Пугачёвой, утверждая, что она вне политики, она слишком важна для страны, её нужно вернуть. Однако даже его связей в верхах не хватило для изменения ситуации, а публичные заявления — что по поводу матери, что по поводу дочери — лишь дали повод критикам усомниться в его патриотизме.

Без денег и жены: почему внук Пугачёвой бежит из Америки

Внук Пугачёвой Никита Пресняков. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Кстати, о том, что дела у потомков Пугачёвой идут так себе, косвенно говорит и ситуация с её внуком — 34-летним Никитой Пресняковым, живущим в США. На днях его отец и первый муж Орбакайте Владимир Пресняков заявил, что сын вскоре вернётся в Россию. Он до сих пор ещё не здесь, потому что якобы связан каким-то контрактом. Заявление неожиданное, потому что ещё недавно Пресняков-младший продавал (впрочем, безуспешно) особняк на Истре, оставленный ему бабкой.

Стоит отметить, что Пресняков-младший уехал из России сразу, как началась частичная мобилизация. На новой родине матери он играл в группе Multiverse и мечтал о большой сцене. Чтобы успешно работать в США, внук Примадонны даже взял себе американский псевдоним и представлялся коллегам как Nick Pres.

Однако реальность оказалась не такой радужной. Вместо выступлений с гитарой на американских стадионах парень снимал клипы для местных звёзд. Пытался понравиться русскоязычной публике, играя каверы российских авторов в местных кабаках, но стал попадать в скандалы: исполнители оригинальных песен стали предъявлять претензии по поводу авторских прав.

Наконец, от метаний юного таланта устала жена — дочь известного российского бизнесмена Бориса Краснова. В итоге брак распался. В музыкальной тусовке, приближённой к семье, упорно ходили слухи, что точкой в отношениях стали безденежье и нереализованность Никиты Преснякова в США. Якобы там он оказался без финансовой помощи родных, у которых у самих с деньгами не очень. Возможно, теперь парень намерен вернуться под крыло отца.

«Она мне неприятна»: как дочь Киркорова унизила Аллу Пугачёву

Бывший супруг Пугачёвой Филипп Киркоров. Фото © РИА «Новости» / Пелагия Тихонова

Ещё одна интересная деталь. Названная в честь Пугачёвой дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория неожиданно позволила себе публично заявить о своей неприязни к бывшей жене отца. Недавно она заявила, что ей плевать, как живут дети Галкина*, а про певицу она и вспоминать не хочет, потому что «она мне неприятна».

Удивительно, что отец, который всюду публично славил и признавался в любви к бывшей, не то что не предупредил подобную реплику, но даже никак не отреагировал и не нивелировал сказанное. Тогда многие в произошедшем разглядели завуалированный демарш самого поп-короля, озвученный им устами чада. Возможно, поэтому в злополучном интервью Пугачёвой она отвела Киркорову отдельные оскорбления.

Авторы Евгений Кузнецов