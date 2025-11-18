Юрист раскрыл россиянам главные правила наследования квартиры

Вопросы наследования и «делёжки» имущества поссорили немало родственников между собой. Управляющий партнёр консалтинговой компании «Дубинин & партнёры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин в беседе с Life.ru рассказал, как же решать наследственные вопросы, и как обойти «неучтивых» к наследователю родственников.

По его словам, статья 1142 Гражданского кодекса РФ определяет круг наследников первой очереди, к которым относятся дети, супруг и родители наследодателя, при этом внуки наследуют по праву представления. Для закона не имеет значения характер отношений между наследодателем и наследниками, и закон не разделяет наследников с морально-нравственной точки зрения.

Есть понятие «недостойный наследник», в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, который своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Олег Дубинин Управляющий партнёр консалтинговой компании «Дубинин & партнёры», член Ассоциации юристов России

Единственным способом изменения установленного порядка наследования является составление завещания согласно статье 1118 ГК РФ. Дубинин подчеркнул, что наследодатель, желающий передать всё имущество супруге вместо детей от предыдущего брака, должен надлежащим образом оформить завещание с соблюдением всех юридических формальностей.

«При этом следует учесть, что при наличии завещания, первоочерёдным считается завещание, а не наследники по закону. Наследник по завещанию наследуют всё завещанное ему имущество», — отметил Дубинин.

Ранее Life.ru выяснил, как безопасно передать жильё детям при жизни. Закон предусматривает несколько способов передачи квартиры детям при жизни с сохранением права проживания для дарителя.