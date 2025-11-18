Жительницы Финляндии сообщают о посторонних голосах при звонках в Россию

Жители Финляндии сообщают о посторонних голосах при осуществлении телефонных звонков на российские номера. По информации телеканала Yle, служба безопасности и разведка страны подтвердила возможность прослушивания и рекомендовала гражданам использовать защищённые каналы связи.

В материале приводятся случаи двух женщин, столкнувшихся с данной проблемой. Анна из Хельсинки, пытавшаяся позвонить бабушке в Петрозаводск через оператора Elisa, услышала мужской голос, спросивший по-русски «Кто там?», после чего на линии воцарилась тишина. Другая женщина, Мила из Йоэнсуу, также слышала неизвестные голоса при звонках матери в Выборг через оператора DNA.

Руководитель службы безопасности Elisa Яакко Валлениус заявил, что финские операторы и власти не имеют необходимого доступа для организации подобного прослушивания.

Ранее сообщалось, что финские власти подумывают об открытии границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска, а лишь на участках с высоким трафиком движения. Напомним, граница между Финляндией и Россией была закрыта по решению финских властей ещё в 2023 году. При этом туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян.