Миронов: Расширение системы «Платон» приведёт к росту цен для россиян

Возможное расширение системы «Платон» на региональные и муниципальные дороги грозит ростом инфляции, поскольку все расходы будут заложены в цены перевозимых товаров. Об этом в беседе с Life.ru рассказал руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

По его словам, подведомственные Минтрансу «Дороги России» объявляют уже второй тендер на разработку модели регионального «Платона» для большегрузов, при этом чиновники уверяют об отсутствии конкретного решения.

Так зачем же тратить бюджетные деньги на вредные теории? Расширение «Платона» формально затронет грузоперевозчиков, а на деле ударит по карманам граждан. Все расходы перевозчиков и поставщиков будут переложены в конечные цены товаров. Сергей Миронов Председатель партии «Справедливая Россия — За правду»

Политик заявил, что СРЗП изначально выступала против «Платона» и не поддержит его расширение, как и другие меры, грозящие ростом цен. Миронов призвал правительство прекратить обсуждение этой темы.

«Призываю кабмин не тратиться на тендеры и в принципе отказаться от обсуждения этой темы», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали о снижении инфляции до 4-5% в 2026 году. Средняя начисленная зарплата в 2025 году превысила показатель прошлого года на 13,6%, а доходы населения продолжают постепенный рост, укрепляя покупательную способность и стимулируя развитие внутреннего рынка.